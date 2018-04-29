Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Дагестане Интернет заменят голубиной почтой

Интересные Новости

В Дагестане предприниматель Пейсах Семендуев пришел к выводу, что голубиная почта гораздо надежнее Интернета. Такая мысль его посетила после того, как неизвестные взломали его почту и скопировали авторские образцы художественной ковки, сообщает телеканал НТВ.

В Дагестане Интернет заменят голубиной почтой. В Дагестане Интернет заменят голубиной почтой

Скорее всего, это дело рук конкурентов, решил бизнесмен и обратился за помощью к соседу — заводчику почтовых голубей.

"Голубиная почта — это действия между двумя людьми, отправителем и получателем, посредине никого нет", — аргументирует дагестанский предприниматель.

Теперь новые эскизы кованых изделий Семендуев скидывает на флэшку, прикрепляет ее к лапе или телу птицы и отпускает по нужному адресу.

сохраняет на карту памяти. Объем флешки — как небольшая сельская библиотека, а средняя скорость почтового голубя, даже с посылкой, примерно 100 километров в час. Если учесть, что в Дагестане высокогорье и серпантины, "показатели просто невероятные", уверяет бизнесмен.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что голубя человек приручил около шести тысяч лет назад. Голубиной почтой пользовались и в Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Во время Первой и Второй мировых войн почтовые голуби активно использовались для передачи ценной информации. Сегодня им тоже находят применение. Разнообразное, включая криминальное. Например, в одной из бразильских тюрем голуби передавали заключенным мобильные телефоны.

Читайте также:

В Кувейте задержан голубь с рюкзачком наркотиков

6000-летние летающие преступники

За голубя заплатили треть миллиона долларов

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Кто у голубей главный?
Темы Дагестан бизнесмен почтовый голубь
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Георгий Шпагин - отец оружия Победы
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Формула небес
Астролог: рожденные 29.04 энергичны
Читательский топ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Новости Все >
В Ереване снова бунтует оппозиция
В Дагестане Интернет заменят голубиной почтой
В 20 городах США прошествует "Бессмертный полк"
Эстония продает тюремную крепость
КНДР устроит публичное закрытие ядерного полигона
Украинских браконьеров будут отлавливать в Азовском море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Мир
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мир
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Мир
В Киеве предложили забрать у России Крымский мост как "контрибуцию"
Мир
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Игорь Буккер Георгий Шпагин - отец оружия Победы Игорь Буккер Василий Амирджанов Квант исключительности. Он неизлечим? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 29.04 энергичны Соломон Соловьев
Комментарии
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
В 20 городах США прошествует "Бессмертный полк"
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
В 20 городах США прошествует "Бессмертный полк"
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Глава Еврокомиссии назвал Путина другом и отказался обсуждать безопасность Европы без России
Глава Еврокомиссии назвал Путина другом и отказался обсуждать безопасность Европы без России
Американцы приуныли: у русских — "устрашающий" подводный флот
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вернулись домой из США с пустыми руками. Дональд Трамп указал им на их места. Почему Трамп игнорирует Евросоюз, но не Россию?

Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался