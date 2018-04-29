В Дагестане Интернет заменят голубиной почтой

В Дагестане предприниматель Пейсах Семендуев пришел к выводу, что голубиная почта гораздо надежнее Интернета. Такая мысль его посетила после того, как неизвестные взломали его почту и скопировали авторские образцы художественной ковки, сообщает телеканал НТВ.
Скорее всего, это дело рук конкурентов, решил бизнесмен и обратился за помощью к соседу — заводчику почтовых голубей.
"Голубиная почта — это действия между двумя людьми, отправителем и получателем, посредине никого нет", — аргументирует дагестанский предприниматель.
Теперь новые эскизы кованых изделий Семендуев скидывает на флэшку, прикрепляет ее к лапе или телу птицы и отпускает по нужному адресу.
сохраняет на карту памяти. Объем флешки — как небольшая сельская библиотека, а средняя скорость почтового голубя, даже с посылкой, примерно 100 километров в час. Если учесть, что в Дагестане высокогорье и серпантины, "показатели просто невероятные", уверяет бизнесмен.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что голубя человек приручил около шести тысяч лет назад. Голубиной почтой пользовались и в Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Во время Первой и Второй мировых войн почтовые голуби активно использовались для передачи ценной информации. Сегодня им тоже находят применение. Разнообразное, включая криминальное. Например, в одной из бразильских тюрем голуби передавали заключенным мобильные телефоны.
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