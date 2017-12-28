Ученые: звуковые волны способны разрушить компьютерную систему

Американские и европейские ученые пришли к выводу, что сбой практически любой компьютерной системы можно спровоцировать с помощью звуковых волн.

pxhere.com

Команда исследователей Падуанского и Принстонского университетов провела эксперимент, который показал возможность такой атаки.

По данным исследования, хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте.

На сегодняшний день большинство современных жестких дисков автоматически выключаются при сильной вибрации, чтобы исключить уничтожение или повреждение данных. Экстренное отключение может спровоцировать серьезные сбои в работе устройств.

Выяснилось, что система либо может дать временный сбой, либо потребовать перезагрузки устройства для восстановления. Таким образом, критически важное оборудование необходимо оснастить акустической защитой, чтобы защитить данные, резюмировали ученые.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в 2017 году хакеры настолько вошли во вкус, что в ближайшем будущем нас ожидают еще более разрушительные кибератаки. Злоумышленники быстро совершенствуются и разрабатывают новые стратегии вскрытия чужих кошельков. Такое безрадостное будущее рисует доклад американского разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee.