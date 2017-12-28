24 декабря в Квинсленде местная жительница поймала очень странную рыбу с необычной формой плавников.
Как рассказала Мишель Гарсид, уловом стало весьма симпатичное существо, у которого, помимо плавников, можно было различить ноги.
Она также сфотографировала улов и опубликовала фото в местной группе в Facebook, где сразу же заявили, что эту рыбу "ловили в Чернобыле".
По данным The Daily Mail, это была клоуновая рыба из семейства лучеперых. Они встречаются в Новой Зеландии и у берегов Австралии. Предпочитают теплые воды и глубину до 300 м. Обычно имеют яркую окраску, но черные клоуновые тоже существуют (например, Antennarius striatus).
Гарсид пояснила, что свой улов она выпустила обратно в океан после фотосессии.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что, исследуя глубоководную пропасть от северной Тасмании до побережья Квинсленда, австралийские ученые наткнулись на рыбу "без лица".
Осмотр морских глубин, которые в некоторых местах здесь достигают четырех километров, ученые проводили с борта исследовательского судна CSIRO с учеными при помощи перемещения под водой сетей, снабженных камерами.
За время изучения пропасти ученые встретили немало причудливых созданий. В объективы камеры попалось "что-то вроде химеры, которая издавала свист", а также рыба со светочувствительной чешуей на голове, рыбы-треножники, которые путешествуют по морским просторам вместе с течениями.
Во время исследований ученым удалось поймать рыбу, у которой полностью отстутствует "лицо", хотя можно было рассмотреть ноздри и рот, однако глаз не было вовсе. Исследователи считают, что они расположены глубоко под кожей, поэтому не видны.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.