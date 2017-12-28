В Австралии поймали рыбу с ногами

24 декабря в Квинсленде местная жительница поймала очень странную рыбу с необычной формой плавников.

Фото: facebook.com/Michelle Garside

Как рассказала Мишель Гарсид, уловом стало весьма симпатичное существо, у которого, помимо плавников, можно было различить ноги.

Она также сфотографировала улов и опубликовала фото в местной группе в Facebook, где сразу же заявили, что эту рыбу "ловили в Чернобыле".

По данным The Daily Mail, это была клоуновая рыба из семейства лучеперых. Они встречаются в Новой Зеландии и у берегов Австралии. Предпочитают теплые воды и глубину до 300 м. Обычно имеют яркую окраску, но черные клоуновые тоже существуют (например, Antennarius striatus).

Гарсид пояснила, что свой улов она выпустила обратно в океан после фотосессии.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что, исследуя глубоководную пропасть от северной Тасмании до побережья Квинсленда, австралийские ученые наткнулись на рыбу "без лица".

Осмотр морских глубин, которые в некоторых местах здесь достигают четырех километров, ученые проводили с борта исследовательского судна CSIRO с учеными при помощи перемещения под водой сетей, снабженных камерами.

За время изучения пропасти ученые встретили немало причудливых созданий. В объективы камеры попалось "что-то вроде химеры, которая издавала свист", а также рыба со светочувствительной чешуей на голове, рыбы-треножники, которые путешествуют по морским просторам вместе с течениями.

Во время исследований ученым удалось поймать рыбу, у которой полностью отстутствует "лицо", хотя можно было рассмотреть ноздри и рот, однако глаз не было вовсе. Исследователи считают, что они расположены глубоко под кожей, поэтому не видны.