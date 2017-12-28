Focus раскрыл ответы женщин о влечении к мужчинам

Западная пресса задалась вопросом, что в действительности думают женщины о мужчинах. По данным ученых, многие представления о роли женщин и мужчин в жизни друг друга, уводят в прошлое.

Как пишет Focus, образ мужчины-кормильца уходит в прошлое. Согласно исследованию, проведенному Институтом изучения общественного мнения TNS Emnid, 58,8% женщин в Германии не придают значения тому, сколько зарабатывает их мужчина.

При этом исследователи Уэльского университета в Кардиффе провели эксперимент, в ходе которого один и тот же мужчина сначала сидел за рулем Bentley Continental, а затем за рулем Ford Fiesta. Ожидаемый результат: мужчина в Bentley оказался привлекательнее.

Что касается порно, то установлено, что женщины реже мужчин возбуждаются от визуального ряда. По данным ученых института имени Кинси при Университете Индианы, в откровенных фильмах женщины обращают больше внимания на женские, чем на мужские тела, в то время как мужчины проявляют больший интерес к противоположному полу.

"В порно чаще всего воплощаются мужские фантазии, представляющие женщин как объект желания", - считает культуролог Коринна Рюкерт.

При этом согласно опросу, проведенному сайтом знакомств ElitePartner, почти половина женщин (41%) ожидают от мужчин первого шага.

А по данным гамбургского института социальных исследований Gewis-Institut, только для 54% женщин собственный оргазм является частью удачного секса. Согласно исследованию берлинской клиники Charité, 9 из 10 женщин имитировали оргазм, большинство из них (41%) для того, чтобы отдать должное усилиям мужчины.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что разработчики британского приложения для знакомств Type провели исследование на тему, какие мужчины больше всего нравятся современным женщинам. Оказалось, что вниманием слабого пола пользуются мужчины с татуировками, сообщают СМИ.

Согласно исследованию, парней с татуировками предпочитают две трети женщин. Что касается самих мужчин, то только 39% согласились, чтобы их женщина ходила с татуировками. Кто-то считает, что татуировки делают человека уникальным. В этом признается и сам владелец компании Type, говоря о предпочтениях своей молодости.

Исследователи были весьма удивлены результатами и никак не могли подумать о том, что современные парни и девушки ищут себе партнёров не по каким-то чертам внешности или характера, а по наличию рисунков на теле.