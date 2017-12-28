По данным ученых, "холодное" заваривание кофе гораздо полезнее обычного. Большинство людей в мире подходят к вопросу приготовления напитка неправильно.
Химические исследования показали, что холодное заваривание кофейного напитка намного полезнее привычного для всех горячего.
Выяснилось, что ученые в рамках изучения этого вопроса сравнили динамику заваривания разных видов кофе "холодным" образом, а также горячими методами.
Стало понятно, что холодная вода более щадяще воздействует на зерна. Так происходит в связи с тем, что холодная заварка позволяет сделать концентрацию выше, при чем возрастает концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты.
Ученые пришли к выводу, что разные методы заваривания кофе приводят к совершенно разным вкусам напитков. Отмечается, что холодный кофе будет намного актуальнее в летний сезон.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что последнее исследование китайских ученых свидетельствует о том, что кофе может поспособствовать женщине забеременеть.
Ученые под руководством Ся Чжан из Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане установили, что под влиянием кофеина устойчивые гаметы, то есть репродуктивные клетки, с одной стороны, дольше обычного сохраняют свою способность к воспроизведению потомства, находясь в чашках Петри (так называют прозрачные лабораторные сосуды в виде невысокого плоского цилиндра). С другой стороны, также увеличилось количество жизнеспособных эмбрионов. По меньшей мере, подобное было отмечено у мышей.
Чжан и ее коллеги рассказывают, что под влиянием кофеина исчезли несколько характерных признаков процесса старения. С точки зрения исследователей, данное обстоятельство, очевидно, повышает шансы на успех. В то время, как никакая из не подвергавшихся рассмотрению яйцеклеток успешно не могла оплодотворяться, при бодрствующих экземплярах оказались 62 процента. Дальнейшие исследования должны показать, насколько кофеин будет способствовать беременности у женщин.
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