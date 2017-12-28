Последний опрос исследовательского холдинга "Ромир" показал, что взрослые жители России хотели бы в Новом году получить здоровье, счастье и достаток.
Социологи предложили жителям России мысленно попросить Деда Мороза об исполнении желаний. Наибольшее число ответов качалось здоровья (63%), счастья (27%) и денег (17%).
Отмечается, что здоровья себе и близким чаще всего желают люди старше 45 лет, денег - те, кому от 18 до 34 лет, а счастья хотели все независимо от возраста.
Многие посчитали путешествие лучшим подарком на Новый год (8%). Примерно столько же людей мечтают о новом жилье или о том, чтобы провести праздник в кругу семьи.
Стоит добавить, что 6% российских граждан мечтают об автомобиле, 2% - о новом смартфоне, столько же тех, кто хотел бы встретить настоящую любовь, заключить брак или родить ребенка.
2% респондентов обрадовались бы нерабочей новогодней ночи, а 1% опрошенных порадовал бы новый компьютер и ювелирное изделие.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что ВЦИОМ опубликовал данные опроса на предмет того, где будут россияне встречать Новый год. Дома, в кругу семьи будут встречать праздник 78% опрошенных.
В гостях будут отмечать Новый год всего 8% респондентов. Поедут куда-то на праздник всего 1% россиян. Примерно такое же количество опрошенных намерены отмечать праздник в загородных пансионатах.
При этом есть категория людей, которые вовсе не собираются отмечать праздник - их 4%. Траты на празднование Нового года планируют совершить 96% россиян, причем по сравнению с прошлым годом предполагаемые расходы выросли на 15% - 14,299 тыс. рублей.
На подарки 86% опрошенных готовы потратить в среднем 5,301 тыс. рублей. В этом году россияне собираются дарить сувениры, игрушки, конфеты, спиртные напитки, деликатесы, парфюмерию, косметику и бижутерию.
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