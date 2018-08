Австралийка рассказала о встрече с йети и чудесном спасении

Австралийка утверждает, что встретила родственника йети — человекоподобного примата йови. Новость распространяет Northern Star.

Жительница поселения Нимбин рассказала: она ехала на машине чрез лес и остановилась. Когда вышли из авто, то неожиданно услышала, как некто пробирается через кусты к ней. Неизвестный порождал непривычные звуки, похожие на хрюканье и завывание. От нежелательной встречи женщина захотела избавиться, закричав. Она полагала, громкий звук напугает зверя. Однако план не сработал.

Тогда женщина забралась в ТС и включила фары, увиденное поразило ее: некто свыше 2 метров с лицом похожим на гориллу. Австралийка утверждает, что некто стоял, раскачиваясь в разные стороны, а после убежал.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сотрудник Оксфордского университета генетик Брайан Сайкс исследовал ДНК из найденных в Гималаях волос, которые якобы принадлежат "снежному человеку". По словам генетика, ДНК практически идентична той, что была ранее выделена из костей плейстоценового медведя из архипелага Шпицбергена.

Анализ проводился на двух образцах, один из которых был найден в регионе Ладакх, а другой — в Бутане, на 800 километров восточнее первого. Анализ ДНК показал "100 процентное совпадение" с генетическим материалом челюсти медведя, которую обнаружили в 2004 году на острове принца Карла неподалеку от Шпицбергена.

