Люди с высоким IQ пессимистичны и обожают материться

Ученые выявили общие черты характера и привычки людей с высоким интеллектом. Так, оказалось, что они большие любители сквернословить и не отличаются оптимистичным взглядом на жизнь.

Исследователи выяснили, что большинство людей с высоким уровнем интеллекта весьма пессимистичны по своей натуре. Они любят размышлять, рефлексировать и представлять себе разные негативные последствия тех или иных событий.

Удивительно, но, оказывается, умные люди также любители "крепкого словца".

Помимо этого, люди с высоким IQ не любят шумные компании и вечеринки, предпочитаяпроводить время в узком кругу знакомых или даже в одиночестве, наедине со своими мыслями и планами. Чаще всего, разумеется, за чтением — любовь к книгам исследователи также определили, как общее увлечение всех людей с высоким уровнем интеллекта.

Выяснилось, что умные люди похожи не только в привычках и чертах характера, но и даже внешне. Так, например, на высокий уровень интеллекта могут указывать длинные пальцы и светлый цвет глаз.

Также исследователям стало известно, что личности с высоким уровнем интеллекта предпочитают спорту интеллектуальный труд — те же люди, что привыкли заниматься спортом, по статистике имеют меньшие показатели IQ.

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