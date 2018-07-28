Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Иномаркам россияне предпочитают отечественный автопром

Интересные Новости

Экспертам удалось выяснить, какие машины предпочитают россияне. Для этого они изучили тысячи объявлений на популярных в Интернете сайтах по продаже автомобилей.

Иномаркам россияне предпочитают отечественный автопром. 390163.jpeg

Так, выяснилось, что, выбирая машину стоимостью не более полумиллиона рублей, россияне отдают предпочтение отечественным автомобилям марки Lada. Наибольшей популярностью пользуются Priora, Kalina и Samara.

Располагая чуть большей суммой денег — от полумиллиона до полутора, россияне чаще всего делают выбор в пользу таких автомобилей, как Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry. Именно эти иностранные авто пользуются у россиян наибольшим спросом.

Что касается дорогих автомобилей, стоят которые от полутора миллионов рублей и выше, то тут россияне предпочитают Mercedes E-Classe, Mercedes C-Classe и Toyota Land Cruiser.

Оказалось, что больше всего жители России скучают по таким автомобилям, как южнокорейский Daewoo Matiz, Hyundai ix35 и Lada Samara. Выяснилось, что именно этих машин, уже снятых с производства, россиянам не хватает больше всего.

Отметим, что специалисты также назвали несколько неприхотливых автомобилей с идеальным соотношением цена-качество. Так, в тройку лидеров рейтинга вошли Volkswagen Golf, Nissan Almera и Renault Logan.

Читайте также:

АвтоВАЗ: успешность зависит от льгот

Европа умоляет Украину взяться за ум Европа умоляет Украину взяться за ум

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Рынок кастрировали ради АвтоВАЗа"
Темы Lada машина автопром автомобиль
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Искренняя молитва от марксиста Уго Чавеса
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Православие
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога
Новости Все >
Иномаркам россияне предпочитают отечественный автопром
Европа умоляет Украину взяться за ум
Испугались народа: Дума отозвала проект о "закрытии" визовых центров
Украина нашла себе богатого спонсора
Американский дипломат заявил, что на Украину вторглась несуществующая армия
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
В Казани поставят гоп-балет с битами и грациозными драками
Новые пошлины "разбомбили Воронеж" в США
Назван идеальный продукт для качественного сна
Ученые объяснили важность ерзания на стуле во время работы
Читательский топ
США подсказывают России способ признания Крыма
Сверим часы: три условия краха доллара
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы

В США не стали тянуть с ужесточением санкций против России: на этот раз они решили запретить российскую нефть и заморозить все вложенные в США активы и госдолг.

"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Политика
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Украина
Макаревич предложил России купить Крым у Украины

По его мнению, это было бы намного лучше, чем то, что сделала Россия. А Россия, по мнению Макаревича, Крым "украла".

Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Интересные Новости
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией учеными из США
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Экономика
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота

Российская Федерация накопила рекордный запас золота. Неужели доллар постиг крах?

Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Политика
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Соломон Соловьев Искренняя молитва от марксиста Уго Чавеса Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Кто и почему ревнует Анкару к Москве Айдын Мехтиев Любовь Степушова Сверим часы: три условия краха доллара Любовь Степушова
Комментарии
Европа умоляет Украину взяться за ум
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
Европа умоляет Украину взяться за ум
Американский дипломат заявил, что на Украину вторглась несуществующая армия
США подсказывают России способ признания Крыма
Европа умоляет Украину взяться за ум
Украина нашла себе богатого спонсора
Европа умоляет Украину взяться за ум
Европа умоляет Украину взяться за ум
Американский дипломат заявил, что на Украину вторглась несуществующая армия
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Американский дипломат заявил, что на Украину вторглась несуществующая армия
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Путин сказал, что ему больше всего нравится в Трампе
Куда ведет новый африканский курс России
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Американский дипломат заявил, что на Украину вторглась несуществующая армия
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..

После апрельско-майского всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Почему?

Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался