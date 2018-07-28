Иномаркам россияне предпочитают отечественный автопром

Экспертам удалось выяснить, какие машины предпочитают россияне. Для этого они изучили тысячи объявлений на популярных в Интернете сайтах по продаже автомобилей.

Так, выяснилось, что, выбирая машину стоимостью не более полумиллиона рублей, россияне отдают предпочтение отечественным автомобилям марки Lada. Наибольшей популярностью пользуются Priora, Kalina и Samara.

Располагая чуть большей суммой денег — от полумиллиона до полутора, россияне чаще всего делают выбор в пользу таких автомобилей, как Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry. Именно эти иностранные авто пользуются у россиян наибольшим спросом.

Что касается дорогих автомобилей, стоят которые от полутора миллионов рублей и выше, то тут россияне предпочитают Mercedes E-Classe, Mercedes C-Classe и Toyota Land Cruiser.

Оказалось, что больше всего жители России скучают по таким автомобилям, как южнокорейский Daewoo Matiz, Hyundai ix35 и Lada Samara. Выяснилось, что именно этих машин, уже снятых с производства, россиянам не хватает больше всего.

Отметим, что специалисты также назвали несколько неприхотливых автомобилей с идеальным соотношением цена-качество. Так, в тройку лидеров рейтинга вошли Volkswagen Golf, Nissan Almera и Renault Logan.

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