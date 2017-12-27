Датские ученые пришли к выводу, что облака над Землей формируются также и космическими лучами звёздам.
Последнее исследование, проведенное в Техническом университете Дании, объясняет, как космические лучи взаимодействуют с земной атмосферой и влияют на образование облаков.
Руководитель исследования Хенрик Свенсмарк пояснил, что космические лучи - частицы высокой энергии, испускаемые при взрывах звёзд - выбивают электроны из молекул воздуха, создавая положительные и отрицательные ионы.
Последние же служат центрами конденсации водяного пара, что приводит к образованию водяных капель, формирующих облака. Чем больше ионов - тем больше центров конденсации в облаке.
Также выяснилось, что ионы помогают аэрозолям - кластерам из молекул воды и молекул серной кислоты - формироваться и оставаться устойчивыми к испарению. Чтобы повлиять на облако, мелкие первичные аэрозоли должны вырасти в массе в миллион раз.
"Правда.Ру" ранее писала, что девять лет понадобилось техасскому астроному Тренту Дюпюи, чтобы понять, как отличить настоящую звезду от двойника. Оказалось, что все дело в массе небесного объекта.
Масса определяет, как пройдет жизнь звезды. Так, чем больше масса, тем скорее она дойдет до стадии взрыва. Разница между более массивными коричневыми и менее массивными красными карликами заключется ориентировочно в 7-8% от массы Солнца.
Как рассказал астроном, во Вселенной существует множество робобъектов, которые занимают среднее положение между гигантскими планетами и крошечными звездами. Именно поэтому так важно знать массу звезды, чтобы сделать верные выводы.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…