Звезды могут влиять на формирование земных облаков

Датские ученые пришли к выводу, что облака над Землей формируются также и космическими лучами звёздам.

Последнее исследование, проведенное в Техническом университете Дании, объясняет, как космические лучи взаимодействуют с земной атмосферой и влияют на образование облаков.

Руководитель исследования Хенрик Свенсмарк пояснил, что космические лучи - частицы высокой энергии, испускаемые при взрывах звёзд - выбивают электроны из молекул воздуха, создавая положительные и отрицательные ионы.

Последние же служат центрами конденсации водяного пара, что приводит к образованию водяных капель, формирующих облака. Чем больше ионов - тем больше центров конденсации в облаке.

Также выяснилось, что ионы помогают аэрозолям - кластерам из молекул воды и молекул серной кислоты - формироваться и оставаться устойчивыми к испарению. Чтобы повлиять на облако, мелкие первичные аэрозоли должны вырасти в массе в миллион раз.

"Правда.Ру" ранее писала, что девять лет понадобилось техасскому астроному Тренту Дюпюи, чтобы понять, как отличить настоящую звезду от двойника. Оказалось, что все дело в массе небесного объекта.

Масса определяет, как пройдет жизнь звезды. Так, чем больше масса, тем скорее она дойдет до стадии взрыва. Разница между более массивными коричневыми и менее массивными красными карликами заключется ориентировочно в 7-8% от массы Солнца.

Как рассказал астроном, во Вселенной существует множество робобъектов, которые занимают среднее положение между гигантскими планетами и крошечными звездами. Именно поэтому так важно знать массу звезды, чтобы сделать верные выводы.