Заморить голодом: найден еще один способ борьбы с раком

Российские и шведские ученые пришли к выводу, что рост раковых клеток можно подавить, заставив их постоянно испытывать чувство голода и не производить белки, которые не дают им самоуничтожиться.

В материале BBA General subjects профессор биологического факультета МГУ Борис Животовский пояснил, что раковые клетки отличаются тем, что поглощают необычайно много питательных веществ и кислорода, что позволяет им бесконтрольно расти и размножаться.

В ходе исследований ученые вырастили две колонии раковых клеток, лишили их пищи и проследили за тем, как поменялась активность генов, связанных с их делением и защитой от химиотерапии и иммунной системы.

Таким образом, исследователи"посадили рак на диету". Аналогичного эффекта, как отмечают ученые, можно добиться при помощи различных химических препаратов, блокирующих чтение молекул, и выработку нужных веществ.

Как сообщала "Правда.Ру, недавно европейские ученые пришли к выводу, что длительный прием аспирина снижает вероятность заболевания раком до 47%.

Исследование показало, что более 600 тысяч человек, которым назначили прием аспирина в течение длительного времени, стали меньше жаловаться на недомогания, связанные с возможной онкологией.

Именно с аспирином оказалось связано снижение заболеваемости раком печени (47%), желудка (38%), поджелудочной железы (34%) и появления злокачественного новообразования толстого кишечника (24%).