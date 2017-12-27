"Не хочу на каникулы!": Рунет умилило видео с плачущим школьником

В Краснодаре первоклассник расплакался из-за того, что в новогодние каникулы не будет уроков. Видео со своим плачущим сыном опубликовал местный житель Андрей Трегубов.



«Я хочу завтра опять пойти в школу»: первоклассник из Краснодара не рад зимним каникулам

Макар хочет ходить в школу. Он расплакался от того, что долго не увидит классную руководительницу и отметил, что "не рад каникулам".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Министерство образования не поддержало инициативу депутатов увеличить срок обучения в школах до 12 лет. С таким предложением выступил представитель ЛДПР Владимир Власов.

"Сроки обучения составляют четыре года на уровне начального общего образования, пять лет на уровне основного общего образования и два года на уровне среднего общего образования, с возможным продлением сроков на каждом уровне для учащихся с ограниченными возможностями здоровья", — ответили на инициативу в министерстве.