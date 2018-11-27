Москва-река может превратиться в Амазонку

В Москве-реке все чаще попадается экзотическая ихтиофауна, обитающая в теплых странах и даже в морях, рассказывает Poplawok.

Совсем скоро, утверждают ихтиологи, обычными обитателями Москвы-реки станут золотые рыбки, телескопы, гуппи и даже красноухие черепахи, которых до сих пор жили только в аквариумах.

"Эти рыбки, которые в природе встречались только в южных странах, сегодня прекрасно выживают под Москвой в теплой воде, которую сбрасывают с ТЭЦ", — рассказал собеседник издания.

Не нужно принимать за рыбацкие байки и рассказы о каспийской тюльке и морских бычках, которых ловят с набережной в Москве, предупреждают ученые. Так же не стоит удивляться, если на удочку попадет тиляпия, с московской, а не тропической пропиской, или голубой рак с острова Куба.

Но все это плохо, считают ихтиологи. "Понаехавшая" в столичную речку ихтиофауна вытесняет аборигенных животных. Специалисты говорят, что это снижает ценность реки для промышленного и любительского рыболовства.

Фото: fion.ru

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