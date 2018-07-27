В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией американскими учеными

Новый учебник географии для украинских школьников несказанно удивил пользователей социальных сетей. На страницах учебника украинская нация преподносится как самая лучшая в мире. Самые яркие и удивительные цитаты из нового учебного пособия привел на своей странице в Facebook журналист Андрей Манчук.
В легкий шок может повергнуть изречение составителей учебника о том, что американские ученые считают украинцев самой древней нацией на планете Земля.
Также в учебнике написано, например, что своими феноменальными качествами украинский народ обязан "богатой, разнообразной и красивой" природе Украины.
Еще, оказывается, Украина в плане освоения космического пространства сделала в разы больше, чем все остальные государства мира, вместе взятые. Все это из-за непреодолимой страсти к звездам — неотъемлемой части украинского характера.
Также составители учебника заявили, что ни одна страна в мире не придумала и не написала столько песен, сколько Украина. По их мнению, украинская национальная мелодика распространилась по всему свету, легла в основу европейской народной песни. Украинский фольклор стал "своим" и в Соединенных Штатах Америки, и в Японии, и в России, написано в учебнике по географии для учеников 8 класса.
Но не только за это весь мир должен быть благодарен Украине. Также составители учебника заявили, что на сегодняшний день буквально весь мир питается украинской пшеницей.
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