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Полет мечты: британец оказался единственным пассажиром 168-местного "Боинга"

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28-летний британец Саад Джилани купил билет на рейс Корфу-Бирмингем и оказался единственным пассажиром 168-местного "Боинга". Билет стоил 40 фунтов, и в качестве подарка от авиакомпании Джилани получил бесплатный купон на 60 фунтов, передает "The Sun".

Полет мечты: британец оказался единственным пассажиром 168-местного "Боинга". 390134.jpeg
Фото: The Sun

Как заявил Джилани, о том, что он является единственным пассажиром рейса, ему стало известно только в посадочной зоне. Путешествие на персональном самолете состоялось 21 июля, когда британец возвращался домой после свадьбы друга.

Пассажиру-счастливчику экипаж из четырех стюардов и двух пилотов позволил максимально насладиться перлетом. Члены экипажа поприветствовали его словами: "Добро пожаловать на борт вашего персонального корабля, сэр".

Его пустили в кабину пилотов, а бортпроводники устроили ему настоящее шоу во время демонстрации техники безопасности

Джилани поделился своими впечатлениями с The Sun: "Команда была потрясающей, и я был очень счастлив быть единственным пассажиром. Несмотря на то, что я был один, экипаж вел себя очень профессионально, и мы смогли вдоволь повеселиться".

Окончание полета пилоты сопроводили словами "Орел коснулся земли", а на высадке британцу подарили 60-фунтовый ваучер на следующую поездку с авиакомпанией при том, что за сам билет на самолет он заплатил 40 фунтов (около 3300 рублей).

 

 

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Темы самолет аэропорт транспорт Великобритания
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