ФАС хочет заставить россиян пользоваться "чебурфонами"?

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации обратилась с предложением к правительству обязать производителей смартфонов устанавливать на сотовые телефоны российские аналоги популярных приложений.
Также было предложено обязать создателей смартфонов разрешить удалять все программы, имеющиеся в гаджете, чтобы установить те, которые по душе пользователям. За исключением, естественно, сервисных приложений.
Согласно сообщению Федеральной антимонопольной службы, документ уже отправлен в правительство РФ.
Напомним, что "Чебурнет" — саркастическое название закрытой от западного интернета российской "локальной" сети. Пользователи сети Интернет уже не первый год пугают друг друга, что в скором времени в России появится "свой" интернет, без возможности посещать иностранные сайты.
Такая практика уже существует, например, в Китайской Народной Республике, Вьетнаме и Мьянме. В Корейской Народной Демократической Республике же Интернет и вовсе запрещен на государственном уровне. Вместо него — жестко контролируемая властями локальная сеть. При всем при этом в Северной Корее один из самых низких показателей пользования Интернетом в мире — всего 4 % населения страны имеют доступ к нему.
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