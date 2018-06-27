Найден способ получать от еды больше удовольствия

Процесс употребления пищи приносит человеку немало удовольствия. Но ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, как сделать этот процесс еще более приятным. Согласно их исследования, существует прямая взаимосвязь между тем, как мы едим, и сколько удовольствия получаем от этого процесса.

Исследователи провели довольно интересный эксперимент. Они предложили испытуемым попробовать одну и ту же еду, но разными способами. Образно говоря, ученые решили немного поиздеваться над респондентами. Но все во благо науки, разумеется. Так, один из испытуемых, например, ел попкорн китайскими палочками, а остальные — как обычно, руками. Очевидно ведь, что последний способ куда сподручнее, не правда ли?

Итогом исследования стал необычный вывод — оказывается, большее удовольствие от потребления пищи получили те из испытуемых, что потребляли пищу более экзотическим и нестандартным способом. Это связано с тем, что им приходилось больше концентрироваться на процессе поедания пищи, а это, в свою очередь, повышало вкусовые ощущения человека.

Ученые вывели практическую значимость данного исследования. Чтобы избавиться от рутины, вдохнуть, так сказать, свежего воздуха и по-иному посмотреть на привычный вещи, стоит чуть-чуть, совсем немного изменить свою жизнь — этого будет достаточно. Если вы правша, то стоит попробовать почистить зубы левой рукой, или пройтись от работы пешком, вместо того, чтобы тащиться на автобусе или ловить попутки. Ну, или, в конце концов попробовать поесть попкорн китайскими палочками или же напиться супа через соломинку!

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