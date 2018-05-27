Без паники: просто динозавра везут по Темзе

Жители Лондона стали свидетелями "сплава" динозавра в Темзе. Фото, на которых запечатлено это событие, появились в аккаунтах многих англичан, рассказывает Daily Mail.

Воссозданную рептилию везли на барже. Однако часть очевидцев не поверила, что в этом не замешены ученые, решившие воскресить древнейших обитателей планеты, и обратилась в экстренную службу. Досталось и местной полиции, которая якобы бездействует.

Однако были и другие комментарии. Так, пользователь Twitter под ником Ed Lord написал под снимком, что не видит в этом событии ничего особенного: "Просто динозавра везут по Темзе".

Стоит отметить, что динозавра сделали для того, чтобы продвигать новую ленту "Парк юрского периода", которая выйдет в прокат в июне 2018 года.