Жители Лондона стали свидетелями "сплава" динозавра в Темзе. Фото, на которых запечатлено это событие, появились в аккаунтах многих англичан, рассказывает Daily Mail.
Воссозданную рептилию везли на барже. Однако часть очевидцев не поверила, что в этом не замешены ученые, решившие воскресить древнейших обитателей планеты, и обратилась в экстренную службу. Досталось и местной полиции, которая якобы бездействует.
Однако были и другие комментарии. Так, пользователь Twitter под ником Ed Lord написал под снимком, что не видит в этом событии ничего особенного: "Просто динозавра везут по Темзе".
Стоит отметить, что динозавра сделали для того, чтобы продвигать новую ленту "Парк юрского периода", которая выйдет в прокат в июне 2018 года.
Международная следственная комиссия по делу о сбитом над Украиной малайзийским "Боингом" MH17 в очередной раз выступила с громкими утверждениями.
Международная следственная комиссия по делу о сбитом над Украиной малайзийским "Боингом" MH17 в очередной раз выступила с громкими утверждениями.
После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.
За два года США так и не сумели доказать, что Россия вмешалась в их президентские выборы. А ведь санкции на нашу страну были наложены именно по этой причине...