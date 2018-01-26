Бродячий кот помог ребенку, потерявшемуся по пути домой

Полиция Краснознаменского района Калининградской области сообщила о благополучном разрешении ситуации с пропавшим 13-летним подростком по имени Руслан, которого пришлось объявлять в розыск. Мальчика, об исчезновении которого накануне заявили родители, обнаружили на проселочной дороге возле населенного пункта Добровольск. Весь личный состав райотдела полиции и добровольцев, искавших ребенка всю прошлую ночь где только можно, очень беспокоила морозная погода, из-за которой Руслан рисковал пострадать от переохлаждения.

Но, как сообщает сайт УМВД по Калининградской области, всё обошлось. И помог школьнику... бездомный кот. Дело было так: вместо уроков Руслан решил отправиться к бабушке в город Краснознаменск, чтобы там сфотографироваться на первый в своей жизни паспорт. Не застав ее дома, мальчик решил пойти обратно пешком, но быстро стемнело, и он остался один на проселочной дороге.

К счастью, по пути Руслану попался заброшенный сарай, а в нем - другой "потеряшка", серо-полосатый кот, который не сбежал от подростка, а, наоборот, на протяжении целой ночи согревал его теплом своего пушистого тельца. Когда рассвело, мальчик решился продолжить путь, а кота прихватил с собой и теперь не выпускает из рук. Назвал питомца Спасителем.

Наткнувшиеся на ребенка полицейские препроводили его в отделение, напоили горячим чаем и вызвали родителей.

"В настоящее время сотрудники ПДН проводят профилактическую работу с родителями мальчика. Также полицейские пригласят для беседы его бабушку, чтобы никогда подобное в будущем не повторилось", - заверила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.