Известный российский астролог Павел Глоба предсказал, что 2018 год обойдется без апокалипсиса.
По словам Глобы, "в целом 2018 год - невоенный, нереволюционный, мы живем без апокалипсиса и жутких страшных потрясений, это вполне оптимистичный прогноз".
Глоба напомнил, что по восточному календарю 2018 год - это год Желтой собаки, время, в которое возникает "очень много конфронтаций - судебных процессов, которые вызовут мировой резонанс".
"Создание союзов, альянсов, корпораций и оппозиций - главный тренд года Собаки, в то же время 2018 год - невоенный, нереволюционный, это "год подготовки опричнины", - отметил он.
Астролог добавил, что "именно в год Собаки в XVI веке у нас началась опричнина, когда первые шаги были сделаны Иваном Грозным".
Как часто повторяются такие события? Или они не имеют периодичности? Почему в конце года на Россию обрушились особенно серьезные испытания? Об этом в прямом эфире Pravda. Ru рассказал известный астролог, историк, ректор Международного астрологического института Павел Глоба.
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