Американца арестовали за жалобы на размер моллюсков в ресторане

Полиция Флориды задержали пожаловавшегося на размер моллюсков в ресторане мужчину. Последний остался недоволен размером моллюсков в ресторане и позвонил в службу 911 несколько раз.

Фото: pixabay.com

Полиция американского города Стюарт арестовала мужчину за то, что он несколько раз звонил в службу спасения 911 только для того, чтобы пожаловаться на недостаточно больших моллюсков в ресторане, сообщает полиция города.

Как сообщает TCPalm, 51-летний мужчина заказал в ресторане, специализирующемся на морепродуктах, тарелку моллюсков. После жалоб на их размер и поданной бесплатно другой порции разочарованный гурман позвонил в службу спасения 911.

Диспетчер посоветовал позвонить в полицию, дав нужный номер, а не беспокоить службу по такому вопросу. Мужчина не успокоился и позвонил еще два раза, так как якобы "не смог дозвониться" до полиции. В итоге его задержали за административное правонарушение.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что первый "голый ресторан" ресторан открылся в 12-м округе столицы Франции. Посетителей заведения просят снять всю одежду при входе и оставить ее в гардеробе.

Ресторан O'Naturel, расположенный на улице Rue de Gravelle, открылся в четверг. Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед - 30 евро.

При этом прохожие снаружи не смогут узнать, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен. Однако, как говорят местные жители, появление такого ресторана их вообще не беспокоит. "Мы знаем, что там происходит, но с улицы мы этого не видим", - говорят они.