Назван наиболее подходящий для обучения возраст

Исследователи Лейденского университета пришли к выводу, что в возрасте от 17 до 20 лет человек усваивает информацию легче, чем в более поздние годы или в детстве.

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В своем материале, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые заявили, что важную роль в процессе обучения играет дорсолатеральная часть полосатого тела. Изменения активности этой структуры мозга в зависимости от возраста ранее изучены не были.

В рамках проведенного эксперимента 232 человека без неврологических заболеваний в возрасте от восьми до 25 лет решали логическое задание с вариантами ответа, обучаясь с помощью подсказок компьютера.

Выяснилось, что активность полосатого тела коррелировала с возрастом и достигала максимума у людей, которым исполнилось от 17 до 20 лет.

Таким образом, этот возраст - уникальный этап, на котором мозг человека наиболее эффективно воспринимает информацию, подытожили ученые.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что израильские ученые пришли к выводу, что изучение иностранных языков в паре с культурной активностью заметным образом меняет структуру мозга. На продолжительных временных отрезках отдельные аспекты мозга должны трансформироваться, чтобы соответствовать отличающейся между собой культурной активности.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что ученые нашли, как мозг выдает команды сменять в речи один язык на другой. Как выяснилось, в мозге человека активируются так называемые независимые шаблоны в период мозговой активности и разговоров на разных языках.

В обработке речевой и графической информации на разных языках оказались задействованы средняя затылочная кора, островковые и латеральные, префронтальные коры головного мозга. По мнению учёных, большое количество изученных языков и возможность свободно на них общаться являются прямым доказательством высокой мозговой активности и умственных способностей человека.