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Названы 100 вещей, которые обязательно надо выбросить перед Новым годом

Занимательные Новости

Дом перед Новым годом рекомендуется не только чисто вымыть, но и избавить от лишних вещей, чтобы не тащить барахло в будущее. Его надо выкинуть, продать, избавиться. Портал "Делфи" привел список таких вещей, от которых срочно надо избавиться, пока не наступило 1 января.

Названы 100 вещей, которые обязательно надо выбросить перед Новым годом. Названы 100 вещей, которые обязательно надо выбросить перед Новы

1. Просроченную еду и соусы из холодильника.

2. Замороженную еду, настолько древнюю, что вы не помните, что это, откуда и зачем.

3. Просроченные пряности.

4. Остатки салфеток и "украшательств" для праздничного стола, которые вам точно никогда не понадобятся.

5. Пластиковые контейнеры без крышек.

6. Чашки со сколами.

7. Все приборы и приспособления, имеющиеся в двойном размере.

8. Ржавые или сломанные вещи.

9. Поломанные формы для льда.

10. Поваренные книги, которые никогда не открывались.

11. "Запасные" бутылки для воды.

12. Палочки для еды на вынос.

13. И пакеты.

14. И меню разных ресторанов.

15. Старые губки.

16. Потрепанные жизнью полотенца.

17. Лишние вазы для цветов.

18. Просроченная косметика.

19. Просроченный крем для загара.

20. Растянутые резинки.

21. Старые зубные щетки.

22. Потрепанные мочалки.

23. Лишние полотенца (2-3 на человека — достаточно).

24. Видавшую виды люфу.

25. Высохший лак для ногтей.

26. Всякие старые лишние принадлежности для ванной.

27. И чистящие средства.

28. Полупустые пробники парфюма.

29. Лишние или использованные наборы для путешествий.

30. Выдохшиеся ароматизаторы.

31. Модное мыло, которое вы так и не решились открыть.

32. Одноразовые бритвы, которые вам не понравились.

33. Так и не открытые рекламные пакеты с косметикой.

34. Просроченные лекарства.

35. Уже прочитанные книги.

36. Журналы, на которые в прошлом году так и не нашлось времени.

37. Старые подушки (надо менять раз в год).

38. Лишние декоративные подушки.

39. Стул у кровати, на который складывается вся одежда.

40. Сломанные жалюзи.

41. Пожелтевшие абажуры.

42. Ненужные бумаги.

43. Старые и заброшенные телефоны.

44. Бижутерия, которую так никто и не надел хотя бы раз.

45. Чашка, копилка, тарелка с мелочью (потратьте или пожертвуйте!)

46. Остатки свечей

47. Одежда, которую вы не носите.

48. Неподходящая одежда.

49. Неудобная обувь.

50. Старое платье или костюм "на выход", который вы уже точно не оденете.

51. Проволочные плечики.

52. Носки без пары.

52. Перчатки без пары.

53. Потрепанные или потерявшие цвет платки и шарфы.

55. Сломанные сумочки.

56. Сумки непонятного назначения.

57. Шапки, которые разонравились.

58. Высохшие фломастеры и краски.

59. Сломанные мелки.

60. Сломанные игрушки.

61. Одежда, из которой ребенок вырос.

62. Игрушки, с которыми никто не играет.

63. Мебель, из которой все выросли.

64. Лишние картины и аппликации.

65. Лишние свечи.

66. Ковер, об который все спотыкаются.

67. Журналы с кофейного столика.

68. Пульты от старого телевизора.

69. Умершие домашние цветы.

70. Безделушки, которые совсем бесполезны.

71. Сломанную, поцарапанную или пошедшую пятнами мебель.

72. Старые бумаги и счета.

73. Устаревшую или сломанную технику.

74. USB-кабеля, которые вы вряд ли будете использовать.

75. Лишние резинки и скрепки.

76. Старые, ненужные, нерабочие CD и DVD-диски.

77. Побитую молью одежду.

78. Сломанные зонтики.

79. Почти закончившуюся оберточную бумагу.

80. Сломанные вещи.

81. Дополнительные покрывала, годами собирающие пыль.

82. "Может быть кому-то подарю" вещи, которые — так и не подарили.

83. Старый пылесос, который уже не сосет.

84. Старые украшения, вышедшие из моды.

85. Пластиковые контейнеры, просто занимающие место.

86. Надувной матрас, который уже воняет.

87. Старые потрепанные или поломанные чемоданы.

88. Ткань, которая так и не пригодилась.

89. Сломанные, ржавые или избыточные инструменты.

90. Спортивные снаряды, давно никому ненужные.

91. Сдутые мячи.

92. Старый и давно нерабочий холодильник.

93. Вещи, которые вы все собирались "кому-то отдать".

94. Старые удобрения.

95. Излишки той краски, что уже лет пять как не используется в доме.

96. Незаконченный "проект" в стиле "сделай сам".

97. Разные "в хозяйстве пригодятся" мелочи, которые не пригождаются уже много лет.

98. Корзинка для пикника, которую вы использовали один раз. Кажется.

99. Коробки "всякого", куда собрано "что-то", что может пригодиться "когда-нибудь".

100. Складной столик, который уже давно сломан.

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