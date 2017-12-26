Названы 10 главных слов в России в 2017 году

В топ-10 русских слов 2017 года вошли наиболее употребляемые прессой и самими россиянами единицы речи.

Снос пятиэтажного дома в Москве. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил топ-10 главных русских слов 2017 года.

Сообщается, что в рейтинге лидирует слово "реновация". Второе место получил "биткоин", на третьем месте оказался "хайп". В рейтинг также вошли слова "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство/харрасмент".

Также были названы пятнадцать авторских неологизмов, в этом списке лидируют слова "домогант", "гоп-политика" и "зломенитый".

"Правда.Ру" ранее писала о десяти словах, которые толком нельзя перевести на другие языки. Напомним, гапаксом называется слово или фраза, которые встречаются либо в одном тексте, либо у одного автора и не имеют широкого распространения. Гапаксами изобилуют иврит, греческий, римский, староанглийский языки, а также языки программирования.

В том, что обозначают приведенные в статье десять слов, мало кто может быть уверен на все сто - об их определениях можно только догадываться на основе контекста.