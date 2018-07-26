Хитрый муж заплатил алименты - 70 килограммов монет

В городе Чандигарх в Индии на мужчину подала в суд его жена за то, что он выплатил алименты монетами общим весом более 70 килограммов, передает издание Hindustan Times.

Бракоразводный процесс состоялся четыре года назад. Мужчина, успешный адвокат, обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 25 тысяч рупий (около 23 тысяч рублей).

В течение длительного времени индиец отказывался от выполнения обязательств, дело пошло дальше в вышестоящие органы, которые вынудили мужчины оплатить содержание.

Бывшая жена получила деньги монетами достоинством одна и две рупии и только четыре сторупиевые купюры. Общий вес монет превысил 70 килограммов.

На обвинения женщины в намеренном издевательстве мужчина сказал, что ничего не нарушал, так как нет документа, регламентирующего то, деньгами какого достоинства нужно выплачивать алименты.