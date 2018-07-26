Пережила пенсию: умерла самая старая женщина Земли

Уроженка Японии Тие Мияко, самая пожилая жительница планеты Земля, скончалась на 118 году жизни.

Фото: gerontology.wikia.com

Женщина родилась в мае 1901 года и прожила 117 лет. Тие Мияко была официально признана самой пожилой жительницей планеты.

Родственники усопшей рассказывают, что женщина, несмотря на солидный возраст, сохранила ясность ума и трезвость рассудка. Японка была большой любительницей поболтать, отличалась добротой и терпеливостью. У Тие Мияко были хобби — путешествия и каллиграфия. Ее муж был сотрудником японских национальных железных дорог, и это помогало супругам путешествовать.

Проживала Тие Мияко в Иокогаме, крупнейшем Японском портовом городе. Своего титула самого старого жителя Земли японка удостоилась несколько месяцев назад, когда в возрасте 117 лет умерла ее соотечественница Наби Тадзима.

Любопытно, что и теперь самым пожилым жителем планеты является японка — госпожа Танака из города Фукуока. Ей, к слову, 115 лет. В Японии вообще одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни — на сегодняшний день она составляет чуть больше 80 лет. Также в Стране восходящего солнца один из самых низких показателей младенческой смерти в мире.

Долголетие — явление, характеризующееся дожитием человека до высоких возрастных рубежей, значительно превышающих среднюю продолжительность жизни. Обычно долгожителями принято считать тех, кто прожил больше девяноста лет.

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