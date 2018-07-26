Новая Зеландия обвинила Австралию в краже государственного флага

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс заявил, что Австралия "крадет" у островного государства его государственный флаг. Отметим, что флаги действительно весьма схожи — флаг Соединенного Королевства в левом верхнем углу и звезды на темно-синем фоне.

По словам Уинстона Петерса, австралийское правительство обязано принять во внимание этот факт и разработать новый дизайн флага. Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии уверен, что именно его страна была первой, кто официально представил миру именно такой флаг.

Австралия использует свой флаг с самого начала 20 века, но вот официально они закрепили его статус лишь в 50-ых годах. Новая Зеландия же законодательно закрепила статус государственного флага на полвека раньше — еще в 1902 году. Именно тогда документ подписал британский король Эдуард VII.

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс далеко не первый раз обвиняет соседнее государство в плагиате. Так, в 2016 году он уже указывал австралийскому правительству на необходимость сменить флаг. Но, судя по всему, данная проблема заботит лишь Уинстона Петерса — несколько лет назад власти провели в Новой Зеландии референдум по изменению флага, но большинство жителей островного государства высказались против подобной инициативы.

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