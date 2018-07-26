Повар королевы Британии рассказал о самых запретных блюдах

Бывший шеф-повар британской королевской семьи поведал общественности о гастрономических пристрастиях Елизаветы II.

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Даррен Макгрэди проработал шеф-поваром на королевской кухне Соединенного Королевства почти четверть века. По его словам, что-то, как будет питаться королевская семья, решает в первую очередь королева. Так, Даррен Макгрэди рассказал, что ему запрещалось готовить на стол блюда с большим содержанием углеводов — например, итальянские макароны, рис, картофель. Интересно, что ему также запрещено было использовать чеснок — неприятный запах изо рта королевской семьи был неприемлим.

Экс-шеф-повар королевской семьи рассказал, что Елизавета II предпочитает стейки высокого уровня прожарки. У правящей королевы Великобритании вообще было много чудачеств в плане еды — по словам Макгрэди, Елизавета Александра Мария даже самый обычный банан предпочитала есть не целиком. Его к столу королевы нужно было подавать очищенным и порезанным на мелкие дольки.

Елизавета II любит, чтобы все было по ее вкусу не только за обеденным столом. Так, все представительницы прекрасного пола королевской семьи осведомлены о том, что королева Великобритании недолюбливает обувь на высоком каблуке. И никто не рискует носить такую в присутствии ее Величества.

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