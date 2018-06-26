Экс-глава "Алмаз-Антея" возглавил космическое государство Асгардия

В столице Австрии Вене состоялась инаугурация главы Асгардии — создаваемого в космосе государства, свободного от других стран. О создании Асгардии стало известно в 2016 году от основателя Аэрокосмического международного исследовательского центра, российского ученого и бизнесмена Игоря Ашурбейли.

Фото: ashurbeyli.ru

В ходе торжественной инаугурации Игорь Ашурбейли принял присягу, а также заявил о рождении Асгардии. По его словам, все необходимые для функционирования государства ветви власти созданы.

Игорь Ашурбейли напомнил всем присутствующим о целях нового государства Асгардия. Это, во-первых, создание обитаемых платформ в околоземном пространстве, и, во-вторых, строительство поселений на Луне. Отметим, что у Игоря Ашурбейли довольно-таки забегающие вперед планы — глава Асгардии заявил, что в будущем государство надеется стать полноценным членом Организации Объединенных Наций.

Стоит отметить, что стать подданным Асгардии проще простого. Для этого достаточно лишь оставить заявку на официальном сайте. Но, при этом, после получения гражданства придется платить ежегодный взнос в размере 100 евро. В данный момент Асгардия насчитывает более двухсот тысяч граждан. Но планы у государства поистине наполеоновские — в ближайшие 10 лет Асгардия планирует достичь численности населения в 150 миллионов человек.

Отметим, что у Асгардии уже есть свой собственный гимн, флаг, и даже конституция. Помим этого, у страны появилась своя национальная криптовалюта.

Игорь Ашурбейли руководил оборонным концерном "Алмаз-Антей" с 2001 по 2011 годы. После увольнения бизнесмен всерьез занялся созданием первой космической нации.

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