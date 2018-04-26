Астрономы предупредили: на Солнце появилось гигантское пятно

Российские астрономы заявили, что на диске Солнца сейчас просматривается одна из активных областей, которая находится вблизи его центра.

Согласно сообщениям Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН). "Солнечные активные области формируются вокруг групп солнечных пятен и представляют собой системы огромных магнитных петель протяженностью до нескольких сотен тысяч километров, наполненных горячей плазмой. Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны", - отмечают астрономы.

Ученые заявили, что увидеть их с Земли совершенно невозможно, в лучшем случае можно разглядеть находящиеся в основании области солнечные пятна. Однако на изображениях, поступающих из космоса, эти системы видны во всех деталях.

По данным исследователей, "соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряженностью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят к вспышкам".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в тропосфере Земли происходят изменения, которые не похожи на традиционные сценарии глобального потепления или ледникового периода.

По мнению американских и швейцарских ученых, речь идет о переориентации северо-атлантического высотного потока в тропосфере. Меняются местами холодная и жаркая климатические зоны, что в исторической перспективе может, например, привести к произрастанию пальм в Сибири.

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