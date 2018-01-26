Французские ученые пришли к выводу, что самыми горячими в человеческом теле оказались митохондрии - миниатюрные "энергостанции" клеток.
Их температура поднимается до рекордных 50 градусов Цельсия, говорится в материале PLoS One.
По словам Доминика Кретьена, главный источник тепла в человеческом организме - это митохондрии, особые тельца, которые есть во всех клетках.
Так как они расщепляют глюкозу и другие питательные вещества, высвобождается энергия. Часть ее превращается в молекулы АТФ, универсальной клеточной "энерговалюты", а остальные 60% сбегают из митохондрии в виде тепла.
Эта мысль натолкнула Кретьена и его коллег на идею проверить, как много тепла производят митохондрии и как нарушения в их работе, в том числе связанные с развитием различных наследственных болезней, влияют на этот процесс.
В итоге ученые создали специальную молекулу-"термометр", яркость свечения которой падала примерно на 3% при повышении температуры на один градус. Исследователи временно заблокировали или замедлили работу митохондрий при помощи цианида калия и других веществ, воздействующих на поры в "энергостанциях" клетки.
Эта процедура молекулы-"градусники" светиться ярче, что подтвердило, что митохондрии действительно работают при гораздо более высоких температурах, чем остальные части клеток и тела.
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