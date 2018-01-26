Сбежавшая из дома черепаха проползла 300 метров за полгода

В Британии сбежавшая полгода назад черепаха была найдена своими хозяевами в 300 метрах от дома. В июле черепаха провалилась в кротовью нору, попытки найти ее оказались безуспешными, сообщает The Telegraph.

Расстроенные хозяева долго искали питомицу, но вскоре отчаялись и даже выкинули коробку, служившую черепахе домиком. Не помогли ни расклеенные объявления, ни обращения в школы и зоомагазины.

И вот на днях черепаха нашлась во дворе школы через дорогу от дома.

Питомец выглядел удручающе: черепаха сильно похудела, ее глаза воспалились, на коже появились красные пятна. Скорее всего, она добралась до школы еще летом, а потом впала в спячку в кустах. Питомца отправили к ветеринару.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии в парке Сибукава близ города Тамана из зоопарка сбежала исполинская черепаха по кличке Абу. Они исчезла из своего вольера 1 августа.

Спустя несколько дней черепаху нашли в кустах. Оказалось, что рептилия прошла всего лишь 140 метров, в день преодолевая расстояние в 10 метров.

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