Сбежавшая из дома черепаха проползла 300 метров за полгода

В Британии сбежавшая полгода назад черепаха была найдена своими хозяевами в 300 метрах от дома. В июле черепаха провалилась в кротовью нору, попытки найти ее оказались безуспешными, сообщает The Telegraph.
Расстроенные хозяева долго искали питомицу, но вскоре отчаялись и даже выкинули коробку, служившую черепахе домиком. Не помогли ни расклеенные объявления, ни обращения в школы и зоомагазины.
И вот на днях черепаха нашлась во дворе школы через дорогу от дома.
Питомец выглядел удручающе: черепаха сильно похудела, ее глаза воспалились, на коже появились красные пятна. Скорее всего, она добралась до школы еще летом, а потом впала в спячку в кустах. Питомца отправили к ветеринару.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии в парке Сибукава близ города Тамана из зоопарка сбежала исполинская черепаха по кличке Абу. Они исчезла из своего вольера 1 августа.
Спустя несколько дней черепаху нашли в кустах. Оказалось, что рептилия прошла всего лишь 140 метров, в день преодолевая расстояние в 10 метров.
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