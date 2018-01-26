Главный экзорцист Ирландии рассказал о нашествии демонов

Экзорцист из Ирландии Пэт Коллинз заявил, что в последние годы наблюдается небывалая активность демонов.

Он отметил, что в последние годы спрос на услуги его коллег растёт с невероятной скоростью.

Как сообщает Catholic News Agency, Пэт Коллинз написал открытое письмо руководству Католической церкви, призвав епископов обучать большее число экзорцистов. По его словам, таких специалистов просто не хватает на всех одержимых злым духом.

С Коллинзом солидарны и его коллеги из Международной ассоциации экзорцистов, в которой состоит 400 католических священников. Они же заявили о всплеске демонической активности в последние годы.

Сам Коллинз напомнил о необходимости различать одержимость и психические заболевания, и во втором случае обращаться за помощью к медикам. Любому священнику необходимо убедиться, что он имеет дело с присутствием нечистого духа, а не с психическим расстройством.

Правда.Ру недавно писала о том, что главный экзорцист Ватикана посчитал, что демонов привлекают занятия йогой и просмотр "Гарри Поттера".