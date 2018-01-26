"Орал, как резаный": японский турист нырнул в Оймяконе в речку при -60°С

В Оймяконе японский турист решил нырнуть в речку при температуре минус 60 градусов мороза. Видео экстремального купания опубликовано в Сети.
В одних трусах японец выскакивает из микроавтобуса, прыгает в воду. Он несколько раз ныряет и с не менее громкими криками бежит в машину. Чем закончилось экстремальное плавание, неизвестно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британское издание Daily Mail продолжает публиковать "жутко интересные" истории с севера России. В этот раз на сайте издания размещен поход жителя Якутска на Крестьянский рынок за рыбкой на строганину.
Видео закутанных продавцов, многообразной рыбы и самого якутянина, который больше часа бродил по рынку в поисках товара, привело британцев в ужас и в восторг. Британцы ахали и удивлялись: для хранения рыбы не требуются холодильные камеры, а продавцы часами стоят на улице в 50-градусные морозы.
Ролик быстро разошелся и по другим западным изданиям. Не исключено, что жители Якутска, которые посмеиваются над британцами, включатся в игру на тему "что европейцам страсть, то россиянам в привычку" и наснимают еще роликов.
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