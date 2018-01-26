Назван самый привлекательный тип женщин

Американские ученые пришли к выводу, что с каждым годом растет привлекательность подкачанных женских фигур.

Университет Миссури из США провел исследование самых привлекательных типов женских фигур. Согласно тенденции последних 15 лет, стройные мускулистые женщины пользуются большим внимание лиц мужского пола.

Стройные девушки, но не занимающиеся спортом, не столь привлекательны.

Ученые исследовали собранную базу фотографий с конкурсов бикини 1999-2013 годов и отметили, что с каждым годом побеждали девушки с более подкаченным строением тела.

"Правда.Ру" ранее писала, что самой сексуальной женщиной в мире несколько лет назад американская редакция журнала Maxim провозгласила 25-летнюю новозеландскую манекенщицу Стеллу Максвелл. По происхождению Максвелл, работающая на бренд Victoria's Secret, бельгийка с примесью ирландской крови.

Какое-то время она встречалась с Майли Сайрус, затем у нее возникла романтическая связь со звездой "Сумерек" Кристен Стюарт. Пикантные фотосессии супермодели оказались так популярны, что она недавно появлялась на обложке журнала Maxim дважды.