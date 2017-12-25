Американские ученые пришли к выводу, что после употребления горького напитка человек начинает иначе оценивать происходящие события.
По данным представителей City University (Нью-Йорк), последний эксперимент показал, что напитки с горечью делали людей более критичными и категоричными при оценке сюжетов.
Как пишет журнал Psychological Science, 57 добровольцев помогли ученым сделать открытие. Специалисты попросили мужчин и женщин оценить сценарии к фильмам по шкале от 1 до 100, основываясь на собственных моральных принципах.
Во время опыта добровольцам предлагали напитки: горькие, сок или воду. Оказалось, что напитки с горечью делали людей более критичными и категоричными при оценке сюжетов,
Выяснилось, что те, кто выпивал сок или воду, в среднем давали на 27 баллов больше за тот же сценарий, чем люди, выпившие горький напиток.
Что на самом деле вызывает привыкание к алкоголю - градус или вкус напитка, решили выяснить специалисты из Медицинской школы Университета Индианы.
Ученые под руководством Дэвида Кэрекена провели эксперимент, в котором приняли участие почти 50 мужчин-добровольцев разных возрастов.
Им давали пробовать разные спиртные напитки и отслеживали реакции организма и выброс гормонов. Как оказалось, вкус пива сам по себе, независимо от количества содержащегося в нем алкоголя, вызывает выброс гормона дофамина (он вырабатывается у нас в головном мозге и надпочечниках и называется "гормоном удовольствия").
По словам Дэвида Кэрекена, это был первый эксперимент на людях, показавший, что вкус алкогольного напитка может вызывать активность дофамина в центрах мозга, отвечающих за чувство награды и удовольствия.
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