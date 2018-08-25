Во Франции убежденные мясоеды и охотники сорвали фестиваль веганов

Властям французского городка Кале пришлось отменить фестиваль веганов. Местные депутаты всерьез опасаются, что он может нарушить общественный порядок.

Дело в том, что организаторы фестиваля и администрация города получили огромное количество угроз из-за проведения данного мероприятия. По словам представителей власти, угрозы были "крайне агрессивные".

Угрожали организаторам и властям местные фермеры, хозяева мясных лавок и даже охотники. Их не устраивает то, что в последние годы во Франции происходит культ отказа от продуктов животного происхождения — они считают, что это всерьез бьет по их бизнесу. Поэтому-то они так рьяно и выступали против проведения фестиваля.

В апреле этого года несколько мясных магазинчиков в Па-де-Кале даже подверглись нападениям вандалов. Убежденные веганы разбили в лавках стекла, а также написали оскорбительные надписи на дверях и стенах магазинов.

Глава французской федерации мясников Жан-Франсуа Гиярд тогда обратил внимание французского правительства на происходящее в стране. "Правда.Ру" писала об этом. Гиярд заявил, что творящееся во Франции — настоящий терроризм и призвал правительство вступиться за мясников. По его словам, они сами и труд их — значительный пласт французской культуры. Тем более, заявил Гиярд, ему кажется странным и неправильным, что веганы столь навязчиво и даже агрессивно навязывают населению свои точку зрения и образ жизни.

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