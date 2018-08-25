Названы "самые ленивые" и "самые спортивные" российские регионы

Фонд "Петербургская политика" и издание "Спорт-экспресс" представили рейтинг самых спортивных регионов Российской Федерации.

Отметим, что авторы исследования не изучали всю спортивную сферу в целом, а отмечали лишь достижения регионов в том или ином виде спорта. Грубо говоря, баллы начислялись за участие и победы в том или ином спортивном состязании.

На первом месте, что неудивительно, в рейтинге оказалась Москва. На втором месте расположилась республика Татарстан, а на почетном третьем месте — культурная столица Российской Федерации Санкт-Петербург. Следом за ним в ряд выстроились Краснодарский, Хабаровский и Красноярский края, Свердловская, Самарская и Новосибирская области и Подмосковье.

Любопытно, но существуют в России и те регионы, что вообще не набрали баллов. В общей сложности таких "неспортивных" регионов в стране набралось с дюжину. Там команды и индивидуальные спортсмены если и берут медали, то делают это очень и очень редко. Таким образом, аутсайдерами рейтинга стали Амурская, Тверская, Магаданская и Еврейская области, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономный округа, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тыва и Бурятия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что был опубликован рейтинг субъектов Российской Федерации по средним показателям интеллекта их жителей. Так, выяснилось, что самые умные россияне живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени и Омске. А вот самые низкие показатели уровня интеллекта зафиксированы на Кавказе, в Якутии и Ставропольском крае.

Фото: REX/Shutterstock

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