Мусульманка будет судиться с правительством США из-за интимных фото

Жительница Соединенных Штатов Америки Реджхане Лазоя подала в суд на Службу таможенного и пограничного контроля. Все из-за того, что сотрудники ведомства изъяли у нее телефон и скопировали оттуда всю имевшуюся на нем информацию.

Случился инцидент в начала текущего года. Реджхане Лазоя возвращалась домой из Швейцарии. Она проходила паспортный контроль, когда сотрудник пограничной службы попросил ее разблокировать свой телефон. Девушка возмутилась и отказала в просьбе.

Разумеется, американским пограничникам такое поведение девушки не понравилось и показалось подозрительным. Они изъяли у нее мобильный телефон и вернули лишь спустя полгода. Правозащитники и адвокат пострадавшей девушки утверждают, что действия пограничников являются незаконными.

В иске, который Реджхане Лазоя подала в суд США, она объясняет причину, почему отказала сотрудникам пограничной службе в их просьбе. По ее словам, у нее в телефоне хранились ее собственные снимки интимного характера. Лазоя заявила, что вероисповедание не позволяет ей показывать столь откровенные фото кому попало.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, на что способны пользователи смартфонов ради своего гаджета. Так, многие признались, что готовы обходиться без еды, воды и даже лекарств только ради того, чтобы иметь доступ к своему телефону. Столь интересными данными с общественностью поделилась "Лаборатория Касперского".

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