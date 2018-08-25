Своя атмосфера: нигерийцы съели змею, которая съела их козу

Любопытный инцидент произошел в Нигерии. Жители города Оджо отыскали, убили и съели питона, который полакомился козой, что принадлежала одной из местных семей.

Сообщается, что коза паслась неподалеку от жилых домов. Змея набросилась на нее и проглотила целиком. После столь сытного обеда она не смогла уползти далеко. Это-то ее и сгубило — питона заметил один из местных жильцов.

Нигериец не растерялся и позвал на помощь. Собравшиеся люди отметили, что змея не такая уж и большая — говорят, им доводилось уничтожать питонов и покрупнее. Они убили змею и выудили из нее проглоченную козу. После этого они приготовили питона и съели его. В отместку за то, что он погубил домашнее животное.

Отметим, что в Нигерии водятся иероглифовые питоны, одни из крупнейших змей в мире. Они вырастают до нескольких метров в длину, а весить могут и вовсе около сотни килограммов. Зафиксированы случаи, когда иероглифовые питоны поедали бородавочников, леопардов и даже крокодилов.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом похожем инциденте, произошедшем в Индонезии. Там, правда, пострадала не коза, а человек — он работал неподалеку от крокодиловой фермы, и рептилии его съели. Разъяренные жители, вооружившись чем придется, двинулись на ферму войной и перебили всех тамошних крокодилов.

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