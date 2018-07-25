Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ

Выпускник 2018 года, получивший по результатам ЕГЭ 400 баллов, заработал на вступительном испытании в Московский государственный университет им. Ломоносова максимальный балл.
Москвич Руслан Салимгареев пояснил, экзамен он сдавал по математике, и его интеллектуальный труд комиссия оценила на 100 баллов. Об этом абитуриент узнал на сайте факультета биоинженерии и биоинформатики.
Стоит отметить, заместитель декана по научной части факультета, куда подал документы Салимгареев, Борис Фенюк заявлял, что ждет молодого человека, если он решит остановить свой выбор на МГУ.
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