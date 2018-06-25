The Times: Британия заменит боевые танки надувными

Правительство Великобритании приняло решение взять на вооружение надувные танки. Это, по их мнению, дезориентирует потенциального врага и компенсирует реальную нехватку боевых единиц. Стоит отметить, что надувные танки будут точь-в-точь похожи на настоящие, и размером, и детализацией. О новых планах в сфере вооружения пишет газета The Times.
Авторы статьи отмечают, что данной уловкой уже пользуются как Соединенные Штаты Америки, так и Российская Федерация. Время для использования этой довольно занимательной методики выбрано как нельзя лучше — в данный момент правительство Великобритании взяло курс на сокращение военной мощи государства.
Вообще, если посмотреть за тенденциями в вооруженных силах Великобритании, их армию можно назвать самой хитрой в мире. Так, помимо вышеупомянутых надувных танков, британская армия планирует использовать теплогенераторы. Суть этих аппаратов в том, что с помощью ложных радиосигналов они дезориентируют войска потенциального противника о расположении и численности вражеских войск.
Отметим, что в 2017 году Министерство обороны Российской Федерации создало "надувной полк". В него входят надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения.
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