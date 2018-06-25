Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении

Ученым удалось узнать, в каком месяце рождается больше одаренных детей. Чтобы вычислить гениев, они провели исследование среди школьников от 6 до 15 лет, сообщают "Актуальные новости".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

С учебой лучше всего справляются те, кто родился в сентябре. У "осенних" детей самая высокая успеваемость, при этом они не только имеют большие успехи в школе, но и поступают в престижные институты и колледжи.

Совсем другая ситуация складывается у ребят, дни рождения которых приходятся на август. У этих детей низкие результаты по учебе встречаются чаще.

Этому есть объяснение. Ученые считают, что так происходит, потому что во многих школах принимают детей после того, как им исполнилось шесть лет. Те, кто родился с сентября по декабрь имеют преимущество перед теми, кто отмечает свой день рождения весной или летом. Даже такая небольшая разница в возрасте становится существенной тогда, когда ребенок начинает обучение.

Однако табель об отличной успеваемости - это еще не показатель гениальности. Ранее "Правда.Ру" писала, исследователи из Университета Пуатье опровергли распространенное заблуждение о том, что успехи в учебе свидетельствуют о высоком уровне знаний, а неудачи и ошибки, напротив, - признак необразованности. Эта точка зрения доставляет немало страданий способным школьникам и студентам, которые начинают бояться делать ошибки.