Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении

Ученым удалось узнать, в каком месяце рождается больше одаренных детей. Чтобы вычислить гениев, они провели исследование среди школьников от 6 до 15 лет, сообщают "Актуальные новости".
С учебой лучше всего справляются те, кто родился в сентябре. У "осенних" детей самая высокая успеваемость, при этом они не только имеют большие успехи в школе, но и поступают в престижные институты и колледжи.
Совсем другая ситуация складывается у ребят, дни рождения которых приходятся на август. У этих детей низкие результаты по учебе встречаются чаще.
Этому есть объяснение. Ученые считают, что так происходит, потому что во многих школах принимают детей после того, как им исполнилось шесть лет. Те, кто родился с сентября по декабрь имеют преимущество перед теми, кто отмечает свой день рождения весной или летом. Даже такая небольшая разница в возрасте становится существенной тогда, когда ребенок начинает обучение.
Однако табель об отличной успеваемости - это еще не показатель гениальности. Ранее "Правда.Ру" писала, исследователи из Университета Пуатье опровергли распространенное заблуждение о том, что успехи в учебе свидетельствуют о высоком уровне знаний, а неудачи и ошибки, напротив, - признак необразованности. Эта точка зрения доставляет немало страданий способным школьникам и студентам, которые начинают бояться делать ошибки.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.
По мнению президента страны, это может произойти лишь в одном-единственном случае.
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.