Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли

Исследователь-любитель заявил о скором конце света. Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила увидел с камеры МКС неопознанный летающий объект. По мнению мужчины, он приближается к земле. Сначала мужчина думал, что-то, что он увидел — астероид либо Луна, но позже передумал.
Сперва исследователю-любителю показалось, что увиденный им неопознанный летающий объект — астероид, но потом Дегтерев заметил, что НЛО имеет округлую форму и отражает солнечные Лучи. Дегтерев признается, что подумывал и над тем, что объект — это Луна, но потом понял, что объект появился с другого края земли, там, где Луна обычно не находится. Предмет, по словам исследователя, огромных размеров, и во всю приближается к планете Земля, но пока виден только из космоса.
Валентин Дегтерев долгое время наблюдал за космическим объектом, силясь понять, что же это, но внезапно МКС прекратила подавать сигнал, выключив все видеокамеры. Отметим, что в момент появления таинственного предмета космическая станция пролетала над Африкой, над государством Алжир. По мнению ученого-самоучки, таинственный объект, скорее всего, рухнет на нашу планету, что может означать лишь конец света.
Международная космическая станция, или, сокращенно, МКС — управляемая орбитальная станция, используемая в качестве исследовательского комплекса. Это совместный проект сразу 14 стран: США, России, Японии, Канады, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции.
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