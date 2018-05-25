Что вы знаете о растительном молоке?

Молоко — ключевой продукт питания. При этом многие лишены возможности вкушать его, так как не переносят лактозу. Однако сейчас существует много природных заменителей, отмечает Naturalnews.

Например, гороховое молоко. Оно делается из желтого белка гороха и содержит столько же белка, сколько и обычное молоко. Напиток популярен, потому что в нем на 50% меньше сахара, чем в обычном. Также в нем нет глютена, а значит, оно подойдет людям, страдающим от аллергий. Кроме того, процесс превращения гороха в молоко экологически чистый.

Овсяное молоко подойдет тем, кому требуется клетчатка и железо. Подобно обычному молоку, эта альтернатива также богата кальцием, низким содержанием жира. Овсяное молоко идеально подходит людям, следящим за весом, ведь в нем мало калорий.

Молоко из тигрового ореха можно назвать "суперпродуктом" за высокое содержание витаминов С и Е. Считается, что оно помогает бороться с гипертонией и повышенным холестерином. Молоко тигрового ореха также полезно для приверженцев диеты. Кроме того, это растительное молоко, как полагают, повышает репродуктивную функцию, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и является источником "не-мясного" белка.

Молоко из макадамии (австралийского ореха) богато мононенасыщенными жирами, кальцием и содержит больше витамина Е, чем другие альтернативы. Эта замена помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Между тем, у молока есть ряд менее экстравагантный альтернатив, которые доступны многим. Среди них миндальное молоко. Оно отлично подходит наблюдающим за своим весом, так как содержит мононенасыщенные жиры, что помогают регулировать массу тела. Считается, что чашка несладкого миндального молока содержит лишь 30 калорий и один грамм углеводов. Молоко из кешью также подойдет сторонникам правильного питания. Одна чашка несладкого напитка содержит только 25 калорий.

Кокосовое молоко традиционно используют в кулинарии. Оно придает блюду особый вкус и при этом помогает снизить уровень холестерина. Еще один известный заменитель делают из сои. Его добавляют в напитки даже в кофейнях. Кроме того, соевое молоко популярно среди вегетарианцев.

Следующую альтернативу делают из конопли. Одна чашка этого продукта содержит 70-100 калорий, плюс витамины D и B-12, а также фосфор и магний. Этот напиток будет интересен тем вегетарианцам, что не переносят сою.

И последнее молоко — рисовое. Оно идеально подойдет для аллергиков, которым запрещены соевые бобы и миндаль. Тем не менее, напиток не рекомендуется людям, которые пытаются сбросить вес, поскольку в рисовом молоке высокое содержание углеводов.