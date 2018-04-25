Назван самый полезный для здоровья десерт

Ученые пришли к выводу, что самым полезным для здоровья десертом является мармелад.

Сообщается, что мармелад обладает массой положительных свойств, которые отсутствуют в обычных шоколаде, печенье и прочих сладостях. Исследователи отметили, что мармелад хорошо сказывается на работе желудка, активируя процесс переработки сложных углеводов.

Как пишет издание Актуальные новости, микроэлементы, содержащиеся в мармеладе, способствуют более быстрому усваиванию белка.

Тем не менее, мармелад является натуральным продуктом, и его большое количество может привести не только к ожирению, но и всевозможных хроническим недугам, среди которых повышение риска развития сахарного диабета.

Ученые добавили, что мармелад позволяет организму значительно быстрее избавиться от патогенных веществ, содержащихся в организме. Но количество сахара в нем должно сводиться к минимуму. Только в этом случае он положительно влияет на мозговую активность, подытожили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американские ученые пришли к выводу, что широко разрекламированные "персональные" диеты на базе ДНК ничем не лучше обычных диет.

Их авторами являлись компании DNAFit и Helix, которые предлагали сделать анализ ДНК, который показывал, какая диета наиболее подходит конкретному человеку.

Исследователи из Стэнфорда выяснили, что речь идет о разнице на уровне статистической погрешности. В исследовании приняли участие 609 добровольцев с избыточным весом.

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