Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: помощь друг другу по дому обеспечит "жару" в постели

Интересные Новости

Ученые пришли к выводу, что идеальным отношениям в семье способствует помощь по дому. 

Ученые: помощь друг другу по дому обеспечит "жару" в постели. 386365.jpeg

По данным Socius, это выяснилось в результате исследования, в котором приняли участие 600 пар.

Ученые выяснили, что существует крепкая связь между взаимовыручкой в домашних делах и гармонией в постели.

Эксперты заявили, что для женщин важна даже установленная очередность. Так, намного счастливее в сексуальной жизни именно те пары, которые разделяют обязанности по дому.

Во время исследования ученых из Бэйлорского университета 70 процентов респондентов назвали смартфон проблемой, которая разрушает семью. О такой зависимости, как фаббинг, привычке отвлекаться на мобильный телефон в самые неподходящие моменты жизни, например, во время семейного обеда, "Правде.Ру"рассказали психоаналитики директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина и ее коллега Юлия Гордеева.

Читайте также:

Хорошее дело браком не назовут, или вся правда о семейном счастье

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы гармония семейная жизнь
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Юбилей "Да,да,нет,да": "После мы еще глубже залезли в болото"
Ближний Восток
Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию
ЯМЭФ-2018
Анатолий Аксаков: Как Крым преодолевает санкционные границы
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Новости Все >
Средняя площадь квартир при покупке уменьшилась до 52 кв.м
Полиция Киева назвал погром лагеря цыган националистами "субботником"
Скоро в России? WhatsApp запретит общаться несовершеннолетним
В Китае поймали майнеров, у которых изъяли 600 компьютеров
Медики объяснили, почему женщинам следует отказаться от алкоголя
Латвия приняла один батальон НАТО и сообщила, что больше не может
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Евросоюз
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Мир
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Любовь Степушова Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.04 уверены в себе Соломон Соловьев Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
Греф: криптовалюта недозрелая и переоцененная технология
Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию
Врачей могут посадить за спасение умирающих на улице
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Латвия приняла один батальон НАТО и сообщила, что больше не может
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Украина начала набор полицаев для патрулирования Крыма
Пранкер-трупоед Вольнов устроился на работу "Миротворцем"
Кошки тоже впадают в маразм
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Турция выходит из НАТО в Красное море
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался