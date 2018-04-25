Ученые: помощь друг другу по дому обеспечит "жару" в постели

Ученые пришли к выводу, что идеальным отношениям в семье способствует помощь по дому.

По данным Socius, это выяснилось в результате исследования, в котором приняли участие 600 пар.

Ученые выяснили, что существует крепкая связь между взаимовыручкой в домашних делах и гармонией в постели.

Эксперты заявили, что для женщин важна даже установленная очередность. Так, намного счастливее в сексуальной жизни именно те пары, которые разделяют обязанности по дому.

Во время исследования ученых из Бэйлорского университета 70 процентов респондентов назвали смартфон проблемой, которая разрушает семью. О такой зависимости, как фаббинг, привычке отвлекаться на мобильный телефон в самые неподходящие моменты жизни, например, во время семейного обеда, "Правде.Ру"рассказали психоаналитики директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина и ее коллега Юлия Гордеева.

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