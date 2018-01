Новый грипп поражает окружающих без кашля и чихания

Вирус гриппа чаще всего распространяется воздушно-капельным путем, но этим дело не ограничивается.

Американские ученые пришли к выводу, что как правило заражение происходит напрямую, когда больной человек кашлянул или чихнул.

Не исключено также заражение посредством аэрозоля или капель, образующихся при чихании и кашле и содержащих вибрионы (частицы вируса); либо за счет прямого контакта с выделениями больного.

Исследователи из Мэрилендского университета под руководством профессора Дональда Милтона решили выяснить, может ли вирус гриппа распространяться не только при кашле или чихании, но просто через дыхание больного человека.

В своей работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они рассказали, что провели наблюдение за 355 добровольцами, студентами возрастом от 19 до 22 лет, обладавшими симптомами ОРВИ.

В итоге у 142 из них обнаружили грипп, а остальные (здоровые) не принимали участия в экспериментах. После забора проб из носоглотки на четвертый день проявления симптомов болезни у людей брали пробы выдыхаемого воздуха.

Затем ученые провели анализ проб и разных фракций аэрозоля на наличие вирусной РНК. Кроме того, для проверки жизнеспособных вирусов в выделениях больных авторы работы выращивали вирусные культуры на модельных клетках собачьих почек.

Выяснилось, что вирусная РНК содержалась в 97 процентах проб из верхних дыхательных путей.

Что характерно, вибрионы были обнаружены в половине проб дыхания людей, которые не кашляли и не чихали во время эксперимента. Они просто находились рядом с зараженными.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские врачи заявили, что люди могут заболеть вирусом гриппа H5N8, который раньше наблюдался только у самих птиц. То есть данный вид вируса прошел межвидовой барьер и приобрел новые свойства, которые могут быть потенциально опасны для человека.