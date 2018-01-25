Часы Судного дня: ученые готовятся заявить о приближении Армагеддона

25 января в Вашингтоне пройдет церемония перевода стрелок на часах Судного дня.

Мировое научное сообщество готовится провести церемонию, посвященную переводу стрелок на часах Судного дня. Как пишет Independent, часы являются олицетворением того, насколько человечество близко к ядерной войне.

Напомним, они были установлены в 1947 году ассоциацией ученых-атомщиков. Они являются способом обозначить близость уничтожения человечества. Согласно последним прогнозам, часы, скорее всего, переведут за две минуты до полуночи, которая обозначает конец света.

При этом они учитывают не только вероятность ядерного катаклизма, но и глобальные катастрофы, а также изменение климата.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что 1983 год стал пиком первой "холодной войны" между США и СССР. Тогда влиятельный американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists, который с 1947 года ведет проект часов "Судного дня", отсчитывающих минуты до начала ядерного Апокалипсиса, перевел стрелки в положение "три минуты до полуночи". Как будут расположены стрелки сейчас - мы узнаем в ближайшее время.