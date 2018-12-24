Конец фильма: "агента 007" Бонда сделают трансгендером

Британский актер Доминик Уэст выступил с любопытным предложением. Так, Уэст предложил сделать Джеймса Бонда женщиной-трансгендером.
По мнению актера из Великобритании, с ролью Джеймса Бонда отлично справилась бы Ханна Граф — женщина-трансгендер, состоящая на службе в британской армии.
Так, поделился Доминик Уэст, по его мнению, Ханна Граф — по-настоящему симпатичная женщина. Из нее, уверен британский актер, вышел бы отличный Джеймс Бонд. Это действительно отличная идея, уверен Доминик Уэст. Необходимость такого смелого шага актер объяснил тем, что в армии Великобритании на самом деле очень и очень много трансгендеров.
Авторы Telegram-канала "Медиатехнолог" смеются над Великобританией: "Это же современные тренды. Сначала геи — офицеры ГРУ. Теперь британский агент — трансгендер".
Напомним, что до этого Джеймса Бонда в кино играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крейг. Последний, кстати, является самым высокооплачиваемым и кассовым Джеймсом Бондом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что психологи и полицейские из Екатеринбурга решили проверить рисунки местных школьников на пропаганду гомосексуальности. Дети нарисовали их для конкурса, посвященному толерантности.
Фото: кадр из фильма "Квант милосердия"
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